Concòrdia reclama sancionar els propietaris que simulin ocupacions per evitar cedir un pis buit

La consellera de Concòrdia Maria Àngels Aché ha reclamat durant el debat de les reserves d’esmena de la Llei Òmnibus que la norma, que es debat avui al Consell General, inclogui sancions (de 20.000 a 50.000 euros) als propietaris de pisos buits que simulin ocupacions per evitar cedir-los i impedir que aquests siguin introduïts al mercat de lloguer. La Llei Òmnibus no contempla un règim sancionador en aquest sentit i Aché considera que aquesta manca pot fer caure la cessió obligatòria d’habitatges desatesos “en paper mullat”. El conseller demòcrata Jordi Jordana ha recordat a Aché que la llei ja preveu que el Govern pugui exigir als propietaris d’habitatges desocupats que els cedeixin forçosament: “Sancionar no és la finalitat”.