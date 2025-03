La cartera digital s’implementarà enguany

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern treballa en el desenvolupament d’una cartera digital en què els ciutadans puguin tenir guardats els principals documents identificatius. Així ho va anunciar ahir el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, en la compareixença davant de la comissió legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals, en què es va fer repàs de les accions dutes a terme el 2024 en el marc de l’estratègia de transformació digital i dels objectius de cara al 2025. Segons va explicar el secretari d’Estat, el projecte ja es troba en fase de proves i s’espera que de cara a aquest any es pugui posar en funcionament. Entre els documents que es podran albergar es trobaran la targeta de la CASS, el permís de conducció, la targeta verda, carnets com el de pescador o caçador, o el passaport, entre d’altres. Rossell va definir el projecte “d’engrescador”, atès que el que busca és “donar facilitats” als ciutadans “per portar al telèfon els documents que ara tenim en físic”. Aquesta cartera digital també es guiarà pel model de doble autenticació que ja està en funcionament a la seu electrònica. Els ciutadans rebran una notificació per verificar que realment volen compartir la dada. Rossell va explicar que també hi haurà “altres funcionalitats interessants”.