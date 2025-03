Andorra lidera Europa en titulats en tecnologies de la informació

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra continua sent líder europeu en infraestructures de la telecomunicació, i es troba en la primera posició europea en nombre de titulats en tecnologies de la informació, amb 11,40 punts. Així ho destaca l’índex europeu d’economia i societat digital (DESI), publicat aquest matí pel departament d'Estadística, que remarca que el Principat es troba per sobre de la mitjana europea en 17 dels 32 (53%) indicadors estudiats amb dades comparables, entre els quals destaquen l'adopció general d'internet, o la cobertura de xarxa de molt alta capacitat, amb vora 100 punts -dels quals Andorra és líder-, el nombre de petites i mitjanes empreses amb un nivell d'intensitat digital com a mínim bàsic, amb 60 punts (mitjana europea de 57,7), o els serveis públics digitals per a les empreses, amb 88,46 punts, 3 punts per sobre la mitjana europea. L'índex també destaca que en la dimensió de competències digitals, Andorra està per sobre de la mitjana en tots els indicadors, i que, respecte a l'última gran actualització, s'ha millorat o mantingut la posició en 24 dels 29 indicadors comparables. (83%).

Respecte als aspectes a millorar, destaca que el Principat es troba per sota de la mitjana europea en 19 dels 32 indicadors estudiats, entre els quals es troben el percentatge de subscripcions de banda ampla fixa, amb 6,4 punts dels 18,52 de mitjana europea, o l'anàlisi de dades o la factura electrònica, amb poc menys de 12 punts, quan la mitjana europea supera els 30. L'índex remarca que el país obté un resultat per sota de la mitjana a tots els indicadors de Digitalització de serveis públics excepte un, el de serveis públics digitals per a les empreses. Finalment, l'índex conclou que "cal un impuls de la digitalització empresarial, així com de la digitalització de serveis públics i funcionalitats de la Seu Electrònica per apropar-se als països líders en els respectius àmbits".