Andorra va acollir 200 esdeveniments de turisme de negocis el 2024

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra va acollir l'any passat 200 esdeveniments de turisme de negocis, el que es tradueix en un 38% més de peticions rebudes per l'Andorra Convention Bureau. La majoria d’esdeveniments, el 63%, van venir d’Espanya, mentre que el mercat francès va posicionar-se, en segon lloc, amb el 26%. La resta, l’11%, van venir d’altres països, entre els quals van destacar els Estats Units o el Regne Unit.

L'Andorra Convention Bureau, ha explicat, en la 17a assemblea celebrada aquest matí, que es continuarà apostant per diversificar els mercats, posant especial atenció al Regne Unit, Bèlgica o els països nòrdics. Entre les accions, destacarà la participació en fòrums internacionals o continuar apostant pels mercats propers, amb accions a França i Espanya, com poden ser organitzar viatges de familiarització o presentacions i visites comercials. A més, es dedicarà esforços a captar clients de sectors com el tecnològic, les finances o el farmacèutic, així com fent esdeveniments on la sostenibilitat tingui un pes important, explica l'Andorra Convention Bureau.