Un altre grup de marques es farà càrrec del concessionari de vehicles Skoda

Motor Espai Škoda està en espera de veure si un altre grup de marques agafa la firma automobilística. Tal com van confirmar fonts de la direcció de l’empresa en declaracions al Diari, “s’està en espera a veure si tard o d’hora” té lloc el canvi de mans. De moment, el lloc de feina dels treballadors no perilla, ja que, en primer lloc, s’ha de veure si, finalment, es produeix el canvi de mans. La marca Škoda al Principat d’Andorra, fins a hores d’ara, ha estat en mans de la família Rosell, sent el pare el que va fundar el negoci. El concessionari té la seva ubicació a l’avinguda d’Enclar de Santa Coloma. Škoda forma part del Grup Volkswagen, un dels majors fabricants de vehicles en l’àmbit mundial.