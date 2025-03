Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El 69% dels professors de segona ensenyança de l’Escola Andorrana consideren que l’actual model de dispositius té més desavantatges que avantatges. Així ho ha afirmat aquest matí el director d'Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, Xavier Campuzano, en la roda de premsa per presentar els resultats de l’enquesta sobre l’ús de dispositius digitals a les aules.

Campuzano considera que l’actual model educatiu, basat en tauletes Apple propietat de l’alumne, no permet una supervisió per part del professor de què fan els estudiants. “És una mena de telèfon mòbil que ens arriba a classe que no pot fer trucades, però la resta de coses es poden realitzar. I per molt que tinguem filtres al centre, al final el dispositiu no pot controlar les aplicacions que té instal·lades”, ha declarat.

“Aquesta conclusió ens confirma que el canvi de model cap a dispositius portàtils, en aquest cas Chromebooks, serà encertat sobretot per reduir aquesta percepció dels professors i aquesta realitat de distractors i elements que són contraris a la concentració dels alumnes”, ha assenyalat. Campuzano ha detallat que des de Govern ja s’ha procedit amb la compra de la segona remesa d’ordinadors, adquirint un total de 500 dispositius i fent una inversió de 200.000 euros per part de Govern.

El 41% dels docents de primer ensenyament enquestats també consideren que farien la seva feina igual amb les tauletes electròniques i el 31’7% considera que podrien fer la seva feina millor inclús.