Rajoy nega al Congrés cap relació amb la caiguda de BPA

L'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy compareix aquest matí al Congrés espanyol en el marc de la comissió d'investigació de l'anomenada Operació Catalunya. I durant el torn de preguntes del diputat de Junts Josep Pagès ha deixat clar l'interès a parlar específicament d'Andorra i de BPA. Rajoy ha assegurat que el motiu de la visita del gener del 2015 a Andorra va ser la signatura del conveni de no doble imposició entre els dos estats i que si s'hi va desplaçar, va ser perquè en una reunió prèvia amb Toni Martí a Madrid on es va abordar la qüestió –"Andorra tenia interès que se'l deixés de considerar paradís fiscal", ha argumentat– es va comentar que mai abans un president espanyol havia visitat el Principat. Rajoy ha afirmat que "no vam parlar ni de persones ni de comptes bancaris a Andorra" i que "les amenaces que van donar lloc a la comissió rogatòria [per la querella presentada a Andorra] no es van produir, amenaçar no és el meu estil", negant d'aquesta manera qualsevol paper en la intervenció de BPA per la suposada guerra bruta contra polítics independentistes. Sobre la filial a Espanya del banc, Banco Madrid, ha indicat que "les decisions que es van adoptar no eren competència del govern" i ha arribat a assegurar, en relació a l'acusació que la nota de la FinCen la va provocar la intervenció espanyola, que "jo en aquella època no sabia ni que era la FinCen".

En relació a la querella interposada per l'Institut de Drets Humans ha apuntat que es va interposar el 2019 per uns fets suposadament ocorreguts el 2015 "per justificar un relat que és un disbarat" i ha afegit que els tribunals espanyols "l'han liquidada" perquè no conté una descripció dels fets. "No hi va haver amenaces", ha insistit, tot recordant que també les ha negat el Govern.