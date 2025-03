El permís de naixement igualitari entrarà a tràmit abans de l’estiu

Publicat per

El Govern entrarà a tràmit parlamentari el projecte de llei sobre el permís de naixement igualitari abans de l’estiu, segons va informar ahir a la tarda la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena. La voluntat és donar resposta al compromís contret amb la ciutadania les darreres eleccions generals d’implementar el permís per naixement igualitari, a través de l’elaboració d’un projecte de llei que englobi totes les modificacions a la normativa vigent i en garanteixi l’aplicació amb la màxima seguretat jurídica, segons va assegurar Mariona Cadena.

La secretària d’Estat ho va anunciar en el marc de les declaracions a la premsa prèvies a la celebració de la conferència Dones que transformen organitzacions: lideratge i discapacitat, de Sara Berbel, que es va incloure en els actes previstos per la secretaria d’Estat amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebra el 8 de març, que enguany se centren en la igualtat en l’àmbit laboral.

Al tomb del 8-M, la secretària d’Estat també va recordar que s’ha previst la difusió d’una sèrie de missatges per prevenir, detectar i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral. Per fer-ho, s’ha comptat amb la participació de diverses entitats econòmiques del país.