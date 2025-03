L’hotel Eurostars tanca portes i acomiada el personal

L’hotel Eurostars d’Andorra la Vella tanca les seves portes. Durant la tarda d’ahir diversos directius d’Hotusa, empresa que gestiona Eurostars, va estar convocant els treballadors de l’hotel al restaurant de l’edifici per donar-los la carta d’acomiadament i pagar indemnitzacions. La decisió els va ser comunicada dilluns sense previ avís. Fonts dels treballadors van indicar ahir que, en principi, les persones contractades no seran recol·locades en altres locals de la cadena. També van assegurar que hi ha un compromís de subrogació dels empleats del nou propietari.

L’exterior de l’hotel, ahir a la tarda.Fernando Galindo

Hi ha diferents versions al voltant del tancament. Una és la que va explicar Pascual Gràcia, director general de Molines Patrimonis, l’empresa propietària de l’immoble, en declaracions al Diari. Segons Gràcia, el contracte de lloguer d’Eurostars havia arribat a la seva fi i ara s’havia convocat un concurs perquè es presentessin noves ofertes. Gràcia va detallar que l’empresa actual també estava present en aquest procés, però que des de Molines Patrimonis s’havia optat per un altre projecte. Tal com ha pogut saber el Diari, hi ha hagut converses amb una cadena, propietat d’un espanyol, que s’ha instal·lat de manera recent al Principat i que es dedica a la compra d’hotels de luxe, entre ells un cinc estrelles a Soldeu que va reobrir el desembre del 2022.

“Ara tancarem durant uns mesos per fer les reformes que requereix un hotel d’aquestes característiques i el tornarem a obrir amb el nou nom”, va dir Gràcia. El que sí que assegura és que pel model de negoci de l’empresa guanyadora del concurs “no tan sols es mantindrà el nombre de treballadors que té la plantilla actual”, sinó “que s’arribarà a ampliar”. “Amb Eurostars no hem tingut cap mena de problema. Han pagat fins a l’últim dia i han complert totes les seves obligacions”, va deixar clar.

Durant la tarda d’ahir, tant el restaurant com la recepció de l’hotel es trobaven plens de caixes. Des de la gerència d’Eurostars no es van voler fer declaracions. Els treballadors que esperaven asseguts la resposta tampoc van fer declaracions, atès que havien signat un acord de confidencialitat. De moment encara no se sap si Eurostars tornarà a obrir al Principat en una altra ubicació. La situació recorda la que ja es va donar el juny del 2014 en el mateix edifici: l’hotel Carlton va tancar.