L’hospital despatxa una infermera i s’eleva l’enfrontament amb l’USdA

L’acomiadament d’una infermera ha obert una bretxa en les ja malparades relacions que manté la branca sanitària de l’USdA i els directius del SAAS. El darrer xoc ha estat l’acomiadament “no causal” d’un infermera del servei de diàlisi, a qui després de reincorporar-se després d’una llarga baixa d’un any se li ha comunicat unes hores més tard que no continuarà al seu lloc de treball. Segons va explicar l’USdA a les xarxes socials, una baixa “per assetjament d’un càrrec superior, presumptament per ordre d’aquest mateix càrrec”.