Govern destitueix Souque de la secretaria d'Afers Financers Internacionals

El consell de ministres ha aprovat avui el relleu de Noelia Souque al capdavant de la secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals i el seu nomenament com a nova ambaixadora amb missió especial per a la cooperació transfronterera, segons ha anunciat el portaveu del Govern. Guillem Casal ha rebutjat que hagi tingut cap influència en la destitució el malestar amb Souque que havia trascendit per les desavinences que havia generat en la relació amb el regulador financer, els bancs i el ministre Ramon Lladós. Casal ha assegurat que en el canvi de responsabilitat de Noelia Souque ha primat la decisió estratègica d'impulsar la cooperació fronterera i ha defensat que l'executiu està satisfet amb la feina que ha desenvolupat Souque al ministeri de Finances perquè si no "estiguéssim satisfets no li haguéssim donat una nova oportunitat".

El ministre ha recalcat el Govern vol trobar els millors perfils disponibles per a cada càrrec i que Souque té un perfil amb característiques difícils de trobar "perquè té una visió pluridisciplinar i trasversal". La nova ambaixadora dependrà de la ministra Imma Tor i tindrà com a missió reforçar la cooperació amb els territoris veïns fent seguiment de projectes com la creació de la zona franca, la connexió elèctrica amb Espanya, el projectes Poctefa o els que es treballen en el marc de la Comunitat de Treball dels Pirineus. I ha ressaltat que el ministeri d'Afers Exteriors "està fent una feina titànica" en aquests àmbits. Casal ha assenyalat que el nomenament està vinculat també al desenvolupament d'un espai funcional del Pirineu, que també preveu l'acord d'associació amb la Unió Europea.

El càrrec de Souque l'ocuparà en unes setmanes Lorena Jordana Carmona, doctora per la Universitat d'Andorra, professora i coordinadora del bàtxelor en administració d'empreses, graduada en Administració d'Empreses, màster en Dret financer i tributari i màster en Economia europea del College d'Europe, entre d'altres.