Govern recupera la recepció a la ciutadania amb motiu del dia de la Constitució

L'edifici de Ràdio Andorra on se celebrarà l'acteArxiu

El cap de Govern, Xavier Espot, recuperarà enguany la recepció a la ciutadania amb motiu de la celebració del dia de la Constitució. L'acte tindrà lloc el dimecres 12 de març a dos quarts de vuit del vespre a l'Auditori de Ràdio Andorra, a Encamp, i s'ha convidat una vintena d'entitats que celebren efemèrides destacades, "per donar-hi les gràcies", com per exemple l'Associació Andorrana contra el Càncer, que celebra 10 anys, Unicef Andorra, que en celebra 30, o Andorra Telecom, que en fa 50. Així ho ha anunciat aquesta tarda el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, tot esmentant que "es tracta d'un retrobament senzill i informal, però molt simbòlic" i ha remarcat que "Govern ha d'agrair la tasca al conjunt de la ciutadania".