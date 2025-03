Govern entrega la Creu dels Set Braços a Marc Forné

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Marc Forné Molné ha rebut aquest vespre la Creu dels Set Braços que lliura el Govern, la distinció de rang més alt del Principat d'Andorra. En el seu parlament, Xavier Espot ha destacat "la petjada fonamental que va deixar Marc Forné per entendre l'Andorra actual" i ha afegit que "va llegir i comprendre molt bé el context del moment". Marc Forné ha estat el cap de Govern més longeu (1994-2005) i va desplegar els primers impostos en la primera legislatura completa. Durant la seva etapa, Andorra es va adherir a organitzacions internacionals de pes, com la UNESCO, el Consell d'Europa, l'OSCE, la UIT i l'OMT. Espot també ha aprofitat per elogiar el desenvolupament de les infraestructures viàries i de transport que es van implementar durant l'etapa de Marc Forné.

Per la seva banda, Forné ha tingut paraules d'agraïment davant de les autoritats, familiars, amics i representants de la societat civil que han estat presents durant l'acte.