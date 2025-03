Espot participarà a la nova campanya de l'ONU per defensar els drets dels infants

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El cap de Govern, Xavier Espot, participarà a la nova campanya de l'ONU Prove it matters, per defensar els drets dels infants. El cap de Govern es desplaçarà el pròxim dimarts 11 de març a Ginebra, on se celebrarà l'acte coorganitzat per l'Oficina de la representant especial del secretari general de les Nacions Unides per a Infants i Conflictes Armats, Andorra i Malta. L'acte té com a objectiu conscienciar globalment sobre la necessitat de protegir els nens afectats per conflictes armats. El 2023, les Nacions Unides van registrar 32.990 violacions freus contra 22.557 nens.

La campanya té tres fases dividides en els tres pròxims anys i l'executiu farà una aportació de 35.000 euros per a la primera fase. Durant l'esdeveniment també hi intervindrà la representant especial del secretari general dels Infants en Conflictes Armats, Virginia Gamba, el secretari General de les Nacions Unides, António Guterres i el primer ministre de Malta, Robert Abela. Espot aprofitarà el desplaçament oficial per mantenir dues trobades bilaterals amb l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans, Volker Türk; i amb la directora general de l'ONUG, Tatiana Valoyava.