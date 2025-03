Els vols cancel·lats l’any passat van afectar 242 passatgers

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un total de 242 persones es van veure afectades per la cancel·lació de vols a l’aeroport de la Seu durant l’any 2024. Així, Air Nostrum va anul·lar deu viatges. Quatre van ser a causa d’una fallada tècnica de l’avió programat i la impossibilitat de disposar d’una aeronau de recanvi abans de la sortida; cinc van ser anul·lats per cancel·lació del vol anterior, fet que comportava la indisponibilitat de l’aeronau en el moment de sortida, i només un no es va poder realitzar a causa de les males condicions meteorològiques. Tots els passatgers van tenir dret a una compensació.