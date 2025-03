Els propietaris de terres reclamen que Govern tingui més competències d’ordenament territorial

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA) reclama dotar el Govern de més competències d’ordenament territorial per poder assolir el model de creixement urbanístic sostenible que s’està debatent en comissió parlamentària actualment. Així ho ha expressat aquesta tarda Jordi Cerqueda, secretari de l’APTA, a la quarta sessió de la Comissió d’estudi per assegurar un creixement urbanístic sostenible, acompanyat del president de l’associació, Josep Duró. Cerqueda ha afirmat que cal prevaldre l’ordenament del territori (una tasca que “és nacional”) per davant de la regulació de l’urbanisme, del qual se n’està fent “una definició extremadament àmplia”. “Hi ha d’haver, primer, un ordenament del territori i, a partir d’aquí, establir una política urbanística adequada”.

Cerqueda, però, ha negat que en cap cas es proposi una reducció de competències als comuns. En aquest sentit, el que reclama, també, l’APTA és una major col·laboració entre l’administració central i les corporacions. Cerqueda també ha assenyalat que cal una planificació territorial “nacional i a llarg termini”. La manca d’un full de ruta clar i d’abast temporal extens –ha afegit– afavoreix vendes precipitades que impliquen una “desvalorització” (males vendes) i “desandorranització” del terreny, ja que, en alguns casos, podria ser destinat a ús agrícola, tradicional.