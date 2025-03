Els propietaris acusen d'irresponsabilitat la coordinadora per cridar a la vaga de lloguers

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L'Associació de Propietaris de Béns Immobles (APBI) qualifica "d'ocurrència demencial" la proposta de la Coordinadora de l'habitatge de plantejar una vaga de lloguers i recalca que fer una crida pública "a instar accions com aquesta és una irresponsabilitat". L'APBI destaca en un comunicat fet públic avui que incomplir el contracte de lloguer "aboca les persones a incòrrer en una il·legalitat" i assegura que es tracta "d'un fet greu i perillós que comportaria l'impagament de la renda i, per tant, la rescissió del contracte", segons fixa la llei.

Els propietaris afirmen que aquests tipus de mesures generen incertesa i desincentiven a posar pisos en lloguer, el que repercutiria en una reducció de l'oferta i dificultaria "encara més l'accés a un habitatge". L'APBI considera que la coordinadora té "actituds radicals i maximalistes mancades de la necessària representativitat democràtica" recordant que basa els plantejaments en una enquesta a 800 persones de les quals 250 són favorables a accions contundents. I recalca que aquest resultat no pot "forçar cap decisió de Govern ni del Consell General en cap sentit". El col·lectiu assenyala que s'ha de tenir en compte que hi ha uns 25.000 pisos en lloguer i estima que els 33 casos de trampa del fill "pendents de verificar" no poden convertir "l'anècdota en norma", tot i que indiquen que "cal obligar a tothom que compleixi les normes i les bones pràctiques".

L'associació alerta que promoure una vaga general per la situació dels lloguers "podria afectar negativament el teixit econòmic andorrà", el que perjudicaria a empresaris i treballadors. I incideixen que afectaria especialment sectors claus com el turisme i el comerç i "no només no ajudaria a resoldre el problema, sinó que podria posar en perill llocs de treball i empitjorar la situació de moltes famílies".

L'APBI defensa que la majoria dels lloguers actuals estan entre 500 i 1.000 euros amb antiguitats superiors a 10 anys, "gràcies al bon fer les propietats, molt conscients de la realitat que estem vivint" i es posicionen en contra de situacions abusives. El col·lectiu reivindica que han hagut "d'assumir ajustos, limitacions i regulacions injustes que com a particulars no ens corresponien" i afirmen que estan disposats a treballar activament en la Taula de l'Habitatge i altres espais de treball conjunt per "trobar solucions realistes i sostenibles". I aposten pel "diàleg i el consens" davant el que titllen de "clima de confrontació" amb mesures en les que el Govern ja hi treballa "i es comencen a veure fruits, malgrat des de l'Associació no convergim ni en el fons ni en les formes de les accions empreses".