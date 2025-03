El Carnet Jove impulsa l'emprenedoria juvenil amb ponències i tallers

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Carnet Jove celebra el mes de l'emprenedoria amb un programa d'activitats dissenyat per donar suport als joves que volen emprendre o consolidar els seus projectes. La iniciativa comptarà amb 'L'EmprènDay, que tindrà lloc el 29 de març al Hive Five, i on es duran a terme diverses ponències i activitats pràctiques guiades per experts del sector, així com mentories personalitzades i sessions d'assessorament individualitzades i gratuïtes i un taller de 4 hores, que tindrà lloc el 5 d'abril al mateix espai, i que està destinat a joves que ja han iniciat el seu camí emprenedor o tenen una idea clara i volen validar-la.