Canvi d’horari dels plens per afavorir la conciliació familiar

A partir de l’abril, els plens ordinaris del Consell General canviaran d’horari per permetre la conciliació familiar dels treballadors de la cambra. La modificació horària la va comunicar ahir la subsíndica general, Sandra Codina, després de la reunió periòdica de la junta de presidents. Així, els presidents dels grups parlamentaris van acordar que les sessions ordinàries comencin a dos quarts de deu del matí i no pas a les quatre de la tarda com és habitual actualment. Codina també va remarcar que el fet de celebrar els plens en horari de tarda implica que els treballadors que atenen els serveis de la cambra no estiguin disponibles a partir de les cinc de la tarda a l’estiu perquè “ja han plegat” i això dificulta l’atenció parlamentària. El primer ple amb el nou horari se celebrarà el 24 d’abril. Fins ara, alguns plens extraordinaris sí que s’han programat al matí.