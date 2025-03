Andorra va patir 47 ciberatacs greus l'any passat

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra va patir un total de 47 ciberatacs greus durant el passat 2024, comptant els que fan referència tant a l'administració pública com a empreses del país. El secretari d'Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha assenyalat durant la presentació del balanç de 2024 de l'Estratègia de transformació digital que "només representa el 3% del total d'incidències que hem reportat". D'igual manera, ha destacat que "no cal preocupar-se'n", ja que "són xifres similars a la que tenen la resta de països del nostre voltant". Rosell ha afirmat que "estem contents" perquè cap d'ells "ha sigut catalogat de molt greu".

Rosell també ha aprofitat per a anunciar les línies estratègiques de la secretaria d'Estat de cara a 2025. Entre les novetats s'ha explicat que es vol posar en funcionament una cartera digital on es puguin trobar els principals documents identificatius dels ciutadans com poden ser el permís de conduir, la targeta verda o el carnet de la CASS. Actualment, aquesta es troba en fase de proves i l'objectiu és "donar facilitats per portar en el telèfon els documents que ara tenim en la cartera", ha relatat. També s'ha anunciat que s'està treballant en la digitalització dels tràmits que es poden realitzar al ministeri d'Immigració "sempre dins de les mesures possibles", ja que hi ha gestions "com el passaport, que només es poden fer de manera física".