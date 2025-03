Andorra Endavant demana per les contractacions d'interins

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra Endevant ha entrat una pregunta escrita al Govern sobre les contractacions públiques d'interins, les adscripcions temporals i les comissions de servei dins de l'Administració Pública. El grup parlamentari vol "un control transparent de les contractacions públiques" per posar "fi a l'amiguisme i les pràctiques abusives".

Carine Montaner afirma que si no es gestionen aquests tipus de contractacions amb transparència "poden convertir-se en una eina per assegurar fidelitats polítiques". AE ha demanat per les adscripcions temporals concedides, les comissions de servei atorgades i per les contractacions d'interins.