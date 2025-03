98 persones van accedir a una feina a través dels programes de foment l'any passat

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

98 persones inscrites al Servei d'Ocupació van aconseguir accedir a un lloc de treball, gràcies als programes de foment de la contractació, segons ha informat Govern. D'aquest total, 52 van ser contractades al sector privat i 41 al públic. Per donar continuïtat a aquests programes, el consell de ministres ha aprovat incrementar un 5,2% les subvencions a les empreses i entitats que contractin persones aturades inscrites al Servei d'Ocupació, un augment que representa el doble de l'IPC.

Els programes de foment de la contractació del sector privat i de la contractació i formació pràctica dels joves permeten a les empreses i entitats rebre una subvenció de 352 i 528 euros, respectivament, per cada persona contractada per 6 mesos. Aquest import es veu augmentat a 528 i 589 euros els sis mesos següents si s'estableix un contracte indefinit. D'altra banda, inclouen formacions gratuïtes i incentius de 500 euros per més d'una persona contractada per programa.

Nou bàtxelor en ciència de dades

Govern ha aprovat aquest dimecres el nou pla d'estudis del bàtxelor en ciència de dades de la Universitas Europaea IMF. L'alumnat cursarà matèries sobre programació, fonaments algebraics, probabilitat i estadística. Les persones titulades obtindran les competències per exercir com a analistes de dades. La durada dels estudis és de tres cursos acadèmics, dividits en sis semestres, amb una càrrega de treball de 180 crèdits.