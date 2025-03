29 sol·licitants per a dos pisos disponibles a l'edifici Aristot Mora

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

29 persones participen al procediment d'adjudicació de dos habitatges lliures de l'edifici Casa Aristot Mora, segons s'ha publicat aquest dimecres al BOPA. Els pisos estan destinats a persones en situació d'exclusió social greu i sense llar o amb necessitats socials. L'edifici compta amb 22 habitatges amb preus que oscil·len entre els 200 i els 600 euros, en funció de la seva superfície.

El terreny on està ubicat l'edifici es de la Fundació PrivadaArmor, qui va assumir les despeses de construcció. Per la seva banda, l'Institut Nacional de l'Habitatge, abona a la fundació 40.000 euros anuals com a contraprestació per a la cessió de l'ús de l'edifici, així com les despeses de manteniment i les reparacions.