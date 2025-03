Vuit empreses andorranes al Mobile World Congress

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Andorra Business participa per cinquè any consecutiu en el 4 Years From Now (4YFN), l’esdeveniment per a startups del Mobile World Congress, amb un estand que acull vuit empreses i entitats andorranes, que representen sectors com la tecnologia, la sostenibilitat i la transformació digital. L’objectiu de l’entitat és potenciar la internacionalització i visibilitat de les iniciatives del Principat davant d’inversors, empreses i agents del sector de la innovació, així com donar a conèixer el potencial del país com a hub d’innovació i atracció de negocis tecnològics.

La directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, va destacar que “el 4YFN és una oportunitat excepcional per a les empreses andorranes, ja que els permet connectar amb inversors i empreses tecnològiques d’arreu del món. El nostre objectiu és continuar impulsant la diversificació econòmica d’Andorra i promoure l’emprenedoria i la innovació en sectors estratègics.”