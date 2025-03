Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Un turisme amb matrícula espanyola es va encastar contra un fanal a la rotonda del quilòmetre 0 poc després de les onze del matí. El vehicle va quedar força malmès, amb el para-xocs penjant, i amb un fort cop al llum dret. Tot i l’aparatós accident, no hi va haver ferits. El trànsit no es va veure afectat, ja que el vehicle va quedar a la vorera.