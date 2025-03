Treball “incipient” per als serveis que la policia podrà cobrar

La Llei del pressupost d’aquest exercici addiciona a través de la disposició final sisena un article 10 bis a la Llei de la policia que possibilita que “en els casos en què una persona física o jurídica sol·liciti mitjans humans o materials del cos de policia sense que estiguin vinculats a la resolució urgent de les actuacions pròpies del departament de policia, la direcció del cos pot reclamar al sol·licitant el preu públic corresponent, que es fixa per la via reglamentària”. És en aquest procés, el de regular exactament per quines tasques es podrà girar una factura i quines tarifes es fixen, que el cos ha començat a treballar. Però indiquen que de moment la feina és “incipient” i eviten fixar un calendari d’implantació. La validació final la farà el Govern.

L’article 10 bis afegit dona tres exemples de les tasques que es poden passar a cobrar: la participació en dispositius preventius d’esdeveniments esportius i culturals, l’acompanyament de transports especials per vies urbanes i interurbanes i la recollida, l’emmagatzematge i la destrucció de substàncies explosives, munició i derivats. També indica que els preus públics per prestació d’un servei o per la realització d’una activitat es determinen per hora, per efectiu i per mitjà emprat i que “no poden excedir, en conjunt, el cost real o previsible del servei o l’activitat de què es tracti o, si no és possible, el valor de la prestació rebuda”. Amb aquestes directrius és que s’ha començat a treballar.

Les esmenes i el treball en comissió sobre el pressupost han afegit un cinquè punt, que afecta els serveis sol·licitats per una administració o institució pública o parapública: “El departament de policia, amb l’aprovació prèvia del Govern, pot establir mitjançant un conveni amb altres departaments de l’administració general l’exoneració total o parcial del preu públic al qual fa referència l’apartat 1 d’aquest article, així com altres contraprestacions diferents de la contraprestació dinerària. Així mateix, també mitjançant conveni amb altres administracions, empreses públiques o entitats parapúbliques, i amb l’aprovació prèvia del Govern, es poden establir altres contraprestacions diferents de la contraprestació dinerària”.

La possibilitat que la policia repercuteixi el cost de la seva feina arriba després que ja ho estiguin aplicant els bombers, que ho fan també en rescats de muntanya o accidents en activitats de risc si és que es conclou que s’han produït per negligència de les persones a les quals s’ha de socórrer. L’article 11 bis de la Llei de bombers que ho especifica també es torna a modificar a través de la Llei del pressupost d’aquest exercici. Un dels canvis reprodueix el mateix paràgraf que el referit als serveis de la policia quan estan involucrades administracions o parapúbliques. D’aquesta manera, “el departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments, amb l’aprovació prèvia del Govern, pot establir mitjançant un conveni amb altres departaments de l’administració general l’exoneració total o parcial del preu públic al qual fa referència l’apartat 8 d’aquest article, així com altres contraprestacions diferents de la contraprestació dinerària. Així mateix, també mitjançant conveni amb altres administracions, empreses públiques o entitats parapúbliques, i amb l’aprovació prèvia del Govern, es poden establir altres contraprestacions diferents de la contraprestació dinerària”.