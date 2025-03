Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Partit Socialdemòcrata reclama que el projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge, més coneguda com a llei òmnibus, inclogui el concepte de "preu assequible". Així ho ha refermat el president del PS, Pere Baró, aquesta tarda, tot recordant que el text proposat pel Govern i aprovat per la majoria parla de fer exempcions a la prohibició de la inversió estrangera si aquesta es destina a arrendaments en general, fet que els socialdemòcrates consideren que ha de ser, únicament, per aquells que es destinin a preu assequible. Així mateix, Baró ha subratllat que les solucions passen també per la creació d’un Fons per a l’habitatge, un pla pel dret a l’habitatge 2025-2029, la modificació de la coneguda com a “trampa del fill”, i eines com un registre de propietat o un índex de preus de referència.

Baró també ha exposat la seva preocupació perquè aquesta llei sigui el “full de ruta de la legislatura” del Govern, tal com va afirmar Xavier Espot, ja que “no arreglarà res, crearà inestabilitat jurídica i serà totalment inaplicable”, segons el president del partit socialdemòcrata.