Música amb quilòmetres

Sent encara un nen petit, es va escapolir de la casa de la mare per realitzar a peu el trajecte que separa Reus de Salou. “No havia vist mai el mar i volia comprovar com era”, explica al Diari el compositor de la lletra de L’havanera del camí, Pere Elias, una cançó dedicada al camí de Sant Jaume. El 2006, després d’haver-se jubilat, va escriure aquesta obra i al voltant del 2014 va ser interpretada per primera vegada per la Polifònica d’Alcoi. Anys després, va ser traduïda i interpretada en gallec per la coral Amadeus de Vigo i a l’èuscar per la coral Paz de Ziganda.