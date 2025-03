El museu Carmen Thyssen va ser el més visitat el 2023

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El museu més visitat d'Andorra el 2023 va ser el museu Carmen Thyssen amb un total de 15.982 visites, mentre que el menys visitat va ser el camí hidroelèctric d'Engolasters. Aixi ho apunta l'informe fet public avui del departament d'Estadistica, que recull que durant el 2023, els museus i monuments van registrar 168.876 visitants, la qual cosa suposa un augment del 17,1% respecte a l'any 2022. En concret, el nombre total de visitants als museus durant l'any 2023 ha estat de 94.576, és a dir, un augment del 7,6%. Els museus de titularitat nacional van rebre 44.354 visitants, un 16,3% més que a l'any anterior; els comunals van rebre 23.957 visitants, un 14,9% més; els privats 10.283, el que equival a un 25,9% menys. Pel que fa als museus de titularitat mixta, van rebre un total de 15.982 visitants, un augment del 6,5% en relació amb l'any 2022.

L'afluència total de visitants als monuments, durant l'any 2023, va ser de 74.300, el que equival a una variació positiva del 31,9% respecte a l'any anterior. Els monuments de titularitat nacional van rebre un total de 70.291 visitants (un 29,5% més). Els de titularitat comunal un total de 4.009 visitants, un 94,2% més. El monument més visitat va ser la Casa de la Vall, amb un total de 21.057 visitants.

Passant a les biblioteques, el Principat compta amb un total de nou (set comunals i dues governamentals) que van rebre un total de 94.678 visitants fins al 31 de desembre del 2023, i en les que hi treballen 29 persones. D'acord amb la població estimada del 31 de desembre del 2023, que ascendia a 85.101 habitants, la dotació de biblioteques suposa una ràtio d'1,1 biblioteques per cada 10.000 habitants, fet que situa a Andorra com el 14è país de la Unió Europea amb més nombre de biblioteques per cada 10.000 habitants, una xifra que comparteix amb Romania i Àustria (1,1).

El nombre total de fons fins al 31 de desembre del 2023, eren de 248.965. En la Xarxa de biblioteques, la xifra s'ha situat en 196.675, un 1,1% menys que el 2022, on eren 198.881. Si es desglossen per categories, l'augment més significatiu l'han viscut els llibres electrònics amb un 8,6%, seguits d'altre tipus de documents (4,2%). Durant l'any 2023, la Xarxa de biblioteques va rebre 93.108 visitants, un 20,7% més que en el període anterior (77.122), i els préstecs a domicili que es van efectuar van ser 37.515, on el gran gruix estava a les biblioteques comunals (37.122). El 90,6% dels préstecs corresponen als llibres, el 7,3% als documents audiovisuals, l'1,1% a publicacions periòdiques i l'1% restant a documents sonors i altres tipus de documents.

Finalment, les despeses corrents i d'inversió totals han disminuït 1.111.451 euros el 2023, respecte als 1.210.746 euros del 2022. Desglossades per tipologia, la Xarxa de biblioteques ha registrat 951.264 euros en despeses, un 4,3% més respecte al 2022. El 74,4% (708.050 euros) correspon a despeses de personal, el 15,9% (150.926 euros) a altres despeses corrents, el 6,8% (64.816 euros) a despeses en adquisicions i el 2,9% (27.472 euros) restant a despeses d'inversió.