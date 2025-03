Multes més dures a Canillo per conductes incíviques

El comú de Canillo endureix les sancions a les conductes incíviques i en crea de noves. Segons l’ordinació d’arrestos de la parròquia per al 2025, aprovada recentment en sessió de consell, una de les sancions que s’ha incrementat més és la que castiga els dipòsits irregulars a l’aire lliure. Tal com assenyalen les ordinacions del 2024 i del 2025 en l’article 1, “estan prohibits en tot el territori [...] els dipòsits a l’aire lliure de ferralla, deixalles i, en general, materials de restes d’obres, en instal·lacions o terrenys que no reuneixin les degudes condicions”. Si l’ordinació del 2024 imposava una sanció de 2.000 euros per als infractors, la del 2025 l’eleva a 6.000 –l’augment és del 300% en termes percentuals. En tots dos casos l’import es dobla –per tant, s’apuja a 4.000 i 12.000 euros– si hi ha reincidència.

També s’incrementa significativament l’import de la sanció per fer càmping o acampada en terreny comunal sense la deguda autorització del comú. L’article 4 de l’ordinació del 2024 preveu sancions de 200 la primera vegada, 300 la segona i 400 la tercera i les següents. El mateix article de l’ordinació del 2025 manté l’import de la sanció per a la primera vegada, però l’augmenta a 500 per a la segona i a 1.000 per a la tercera. El text recorda que si el comú permet l’activitat, cal “deixar en perfectes condicions de neteja els llocs on s’hagi autoritzat”. A més, assenyala que resta prohibit talar arbres per fer foc i que, si l’encesa s’autoritza, només podran emprar-se com a combustible “les despulles d’arbres tallats que es trobin a terra”. El comú “puntualment” pot permetre el bivac, sempre que “això no comporti la instal·lació de tendes d’acampada o altres mitjans mòbils i que la pernoctació no superi una nit consecutiva”. En aquest cas, és “totalment” prohibit fer focs de campament.

AIXOPLUC

Una altra de les novetats destacades de l’ordinació del 2025 amb relació a la de l’any anterior és l’article 65. A partir d’ara, el bestiar que més enllà del 30 de novembre es trobi en terreny particular “cal que disposi d’un aixopluc que li permeti resguardar-se del mal temps, amb aliments i aigua a voluntat, abans del primer temporal de neu o del primer període de temperatures negatives extremes i persistents”. El text entén com a aixopluc “una estructura construïda a precari, amb un mínim de teulada i tres laterals, de dimensions suficients perquè el bestiar s’hi pugui resguardar i orientada de forma que quedi protegida del vent i les tempestes en la mesura del possible”. L’incompliment podrà comportar sancions per part del comú i la retirada del bestiar.

El comú, d’altra banda, manté inalterats gairebé tots els imports de les sancions per a les infraccions consignades en els capítols de vedats, boscos i bestiar. Sí que s’apugen les sancions pels tancaments no autoritzats de terreny comunal per al control de bestiar, pels tancaments irregulars de terreny privat i pel bestiar no integrat en la colla comuna. En els tres casos l’import passa de 200 euros la primera vegada, 400 la segona i 600 la tercera a 200, 500 i 1.000, respectivament. L’article 63 de l’ordinació del 2025 recorda que el bestiar cal que “s’integri i segueixi la resta del bestiar de la mateixa colla per allà on vagin” i que, en cas contrari, el propietari “haurà de retirar-lo de la colla en un termini màxim de vuit dies”.

L’ordinació d’arrestos de Canillo disposa de moltes disposicions més, que regulen altres aspectes com l’obertura de comerços, el llançament de les escombraries, l’accés a captacions d’aigua o la regulació de l’estacionament. El text d’aquest any s’està acabant de polir en la redacció i es publicarà en els propers dies al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.