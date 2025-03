La mare d’un reclús intenta entrar a la presó amb cocaïna en un vis-a-vis

Una dona de 62 anys i mare d’un intern del centre penitenciari de la Comella va ser detinguda diumenge a la tarda com a presumpta autora d’un delicte contra la salut pública per haver introduït cocaïna a la presó. La policia va ser alertada pel centre penitenciari, que ja tenia sospites que la dona podria intentar portar-li la droga al seu fill aprofitant una trobada vis-a-vis familiar. Les suspicàcies estaven fonamentades i durant el control, els agents van localitzar, amagat, un embolcall amb 1,1 grams de cocaïna.

No ha estat l’única detenció per infraccions relacionades amb estupefaents de les últimes hores; la matinada de diumenge a l’exterior d’un local d’oci nocturn de Soldeu, agents del cos van arrestar dos homes de 21 i 37 anys per consum i possessió de cocaïna. L’home de 37 anys era qui duia l’embolcall amb la droga, on quedaven 0,2 grams.

El passat cap de setmana, a més, ha estat marcat pels arrestos relacionats amb la conducció sota els efectes de l’alcohol. Des de dissabte a la tarda van ser sis –s’han de sumar als quatre la nit de divendres a dissabte– i en dos dels casos es van produir després que els conductors protagonitzessin accidents amb danys materials. D’un dels sinistres el Diari ja informava en l’edició d’ahir, el que es va produir a la CG2, a Soldeu, quan una conductora que circulava en sentit ascendent, turista de 23 anys, va col·lidir contra un cotxe estacionat. Un xoc que va acabar provocant danys a dos vehicles més que estaven aparcats. El cos d’ordre va informar que la jove va donar positiu amb una taxa d’alcoholèmia d’1,81, L’altre s’havia produït abans, al vespre a la Massana, quan un home de 28 anys, que circulava per la carretera d’Anyós va perdre el control del vehicle en un revolt i va xocar contra la barana protectora situada al marge dret de la calçada. Se’l va arrestar amb una taxa d’alcoholèmia d’1,92 i positiu en drogues. Les altres quatre persones arrestades, dues dones i dos homes d’entre 25 i 39 anys, circulaven amb taxes d’alcoholèmia de 0,94 a 1,39.