L'hospital estrena un equip de mamografia que permet detectar un 53% més de casos de càncer de mama

El servei de diagnòstic per la imatge de l'hospital ha posat en funcionament un nou equip de mamografia d'última generació amb un disseny més ergonòmic que facilita el confort i minimitza les molèsties als pacients, i que gràcies a la seva alta resolució pot detectar un 53% més de casos de càncer de mama que no són visibles amb la mamografia tradicional segons informa el SAAS, apuntant que l'aparell permet millorar la capacitat diagnostica realitzant estudis en 2D i 3D sense necessitat d'incrementar la dosi de radiació al pacient, ja que realitza estudis de tomosíntesi, que pren 15 projeccions de la mama des d'angles diferents, abastant així la totalitat de la mama.

L'aparell permet la mamografia amb contrast, que afegeix informació funcional a la imatge. Així mateix, facilita eines d'intervencionisme mamari innovadores com la biòpsia de mama per estereotàxia o amb contrast, que permet l'accés a lesions no identificables amb els mètodes habituals. El nou equip estarà situat a una sala nova, amb un disseny que busca el confort i la comoditat dels pacients, per ajudar a disminuir l'angoixa que sovint pateixen les persones que es fan aquesta exploració, apunta el SAAS.