Ingressa a presó el detingut per una violació en un local d’oci del Pas de la Casa

El turista de 21 anys detingut per la policia la matinada de dissabte al Pas de la Casa per una presumpta agressió constitutiva de violació va ingressar al centre penitenciari després de declarar, diumenge, davant la batlle de guàrdia. El jove va ser interceptat per la policia quan sortia del local on s’haurien produït els fets. Minuts abans havia estat la víctima la que havia abandonat l’establiment. Una patrulla de servei va intervenir en veure que estava en estat d’angoixa i la jove els hauria relatat els fets. Un dels agents desplaçats va controlar l’arrestat poc després i quan pretenia fugir.