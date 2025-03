Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

A partir de l’abril, els plens ordinaris del Consell General canviaran d’horari per permetre la conciliació familiar dels treballadors de la cambra. La modificació horària l’ha comunicat aquesta tarda la subsíndica general, Sandra Codina, després de la reunió de la junta de presidents. Els presidents dels grups han acordat que les sessions ordinàries comencin a dos quarts de deu del matí i no pas a les quatre de la tarda com era habitual fins ara. Codina també ha remarcat que el fet de celebrar-se, ara, en horari de vesprada implica que els treballadors que atenen els serveis essencials de la cambra no estiguin disponibles perquè marxen.

El primer ple amb el nou horari se celebrarà el 24 d’abril. Durant la junta de presidents d’avui també s’ha consensuat que els informes de les comissions incloguin el sentit del vot dels membres per “fer constar el treball en comissió”. D’altra banda, continua en estudi la reforma de les graelles salarials dels empleats del Consell; dimarts vinent els presidents dels grups parlamentaris atendran la qüestió en profunditat.