Andorra presenta una taxa de fecunditat propera a Corea del Sud

La taxa de fecunditat entre els joves comença a generar preocupació a Andorra. Amb unes dades que tenen tendència a disminuir amb el pas dels anys, s’està parlant del segon pitjor registre, amb un 15,3% entre la població d’edats compreses entre els 15 i els 29 anys, segons va fer públic el departament d’Estadística, el passat 27 de gener, en l’informe Sistema d’indicadors de la joventut del Principat d’Andorra. Comparant amb les dades obtingudes l’any 2014, la taxa de fecunditat representava més del 30%, és a dir, el doble que en l’actualitat. Segons revela el director del Centre de Recerca Sociològica (CRES), Joan Micó, a Andorra la taxa està en el 0,78% per dona fèrtil”, xifres que estan molt properes als territoris més afectats, com ara Corea del Sud (0,72%).

Aquest fenomen s’explica, en primer lloc, per “un canvi en la forma d’entendre el procés de tenir fills i la manera de cercar la fecunditat”. “Cada cop hi ha més persones que decideixen no tenir fills, però és cert que això està passant als tres països (Andorra, França i Espanya) i aquí tenim altres components”, va explicar. Alguns dels components socials que també afecten el país són les dificultats per elaborar una família i compaginar-la amb treballs en el comerç i l’hostaleria; el retard en l’emancipació; i la manca per trobar feines amb certa estabilitat. “Tot això són fenòmens que influeixen de forma negativa”, assenyala Micó. Pel que fa a l’habitatge, des del CRES asseguren que també pot arribar a influir. Tanmateix, van recordar que a certs punts d’Espanya es viu una situació molt similar.