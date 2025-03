Air Nostrum va cancel·lar deu vols a l'aeroport el 2024

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La companyia aèria Air Nostrum va anul·lar deu vols a l'aeroport durant el 2024, dels quals 4 van ser deguts per fallada tècnica de l'avió programat, i impossibilitat de disposar d'una aeronau de recanvi abans de la sortida, 5 van ser anul·lats per l'anul·lació del vol anterior, fet que comportava la indisponibilitat de l'aeronau en el moment de sortida, i només un va ser anul·lat a causa de les males condicions climatològiques, fet que va afectar a un total de 242 passatgers. Així es desprèn d'una resposta parlamentària a una pregunta feta pel conseller del PS Pere Baró, on també es destaca que la companyia va registrar 291 vols sense incidents i un vol amb una aturada tècnica a Lleida en la ruta Andorra-La Seu a Palma, que va acabar representant un retard en l'arribada prevista de 30 minuts.

Els vols desviats van ser 16, un 5% menys que el 2023, la meitat amb origen o destí a Madrid i l'altra meitat a Palma. Els motius dels desviaments van ser per neu a la pista (4), tempestes extremes que comprometien la seguretat de l'operació (4), manca de visibilitat (2) i rafegues de vent en cisallament (4).