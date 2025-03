Vela proposa la millora de definicions i la concreció de funcions del dipòsit legal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat 23 esmenes al Projecte de llei del dipòsit legal, el qual s’ha treballat perquè englobi dins del patrimoni bibliogràfic del país els nous formats digitals i audiovisuals.

Vela proposa especificar millor algunes de les definicions existents, en especial la del concepte “dipòsit legal”, així com la seva funció i la inclusió i exclusió de més materials. També es considera que cal concretar els subjectes obligats a constituir el dipòsit legal en cas de publicacions electròniques i que la Biblioteca Nacional ha de crear un servei integrat, almenys, per un membre per a cadascuna de les funcions de recopilació, conservació i inspecció.

Finalment, exposa la necessitat de modificar el text i utilitzar el llenguatge inclusiu.