Set febrers consecutius càlids i amb temperatures per sobre de la mitjana

El mes de febrer ha estat càlid i sec i amb una anomalia de temperatura de 2,1 graus positius, tal com apunta el resum climàtic del primer mes de l'any d'Acció Climàtica, el qual matisa que es tracta del setè febrer consecutiu "càlid o molt càlid" i amb temperatures per sobre de la mitjana. La temperatura mitjana d'aquest febrer ha estat de 6,1 graus, mentre que la precipitació acumulada s'ha situat en els 21,6 mil·límetres.

L'inici del mes va ser fred, amb la temperatura mínima que va arribar el 8 de gener als -13,3 graus al termòmetre de les Fonts d'Arinsal, però les temperatures van ascendir ràpidament, i el dia 16 ja es va registrar la temperatura més alta del mes, a Aixàs, amb el termòmetre que marcava 18,9 graus. Al llarg del mes, hi ha hagut 9 dies de glaçada.

Les precipitacions del mes de febrer han estat poques. Els dies més plujosos van ser entre el 7 i el 8 de febrer, amb acumulacions de fins a 20 litres el dia 7, a La Margineda. L'estació de Les Salines ha sigut la que més precipitació ha registrat, amb prop de 33 mil·límetres. Per contra, l'est del país és on menys ha plogut o nevat, amb 19,7 mil·límetres acumulats a l'estació de Ransol.

Les nevades han estat minses i restringides a cotes altes. Cal destacar l'episodi de vent del dia 7 de febrer, on es va activar l'avís groc per ràfegues que van arribar fins als 93 quilòmetres per hora a Envalira.