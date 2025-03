La segona edició de 'l'European Open Andorra' de robòtica comptarà amb 23 equips

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La segona edició de l'European Open Andorra de robòtica, organitzat per Andorra Telecom, se celebrarà els dies 8 i 9 de març al pavelló de l'Aldosa de la Massana i comptarà amb la participació de 23 equips provinents d'Andorra, Espanya, França i el Marroc. El torneig, impulsat per la plataforma d'enginyeria de robòtica VEX Robòtics, consta del programa VEX IQ Robotics Competition, per a joves de cinquè i sisè de primària i de primer i segon d'ESO, i VEX V5 Robotics Competitions, per alumnes de tercer i quart d'ESO i primer i segon de batxillerat. Dissabte es duran a terme les proves classificatòries, al llarg del dia, mentre que diumenge es disputaran les finals durant el matí.

La responsable d'esdeveniments d'Andorra Telecom, Inés Martí, ha destacat que "és fonamental acompanyar els infants i joves del país perquè puguin adquirir competències STEAM, que els proporcionin coneixements i eines per resoldre problemes mitjançant la recerca i l’anàlisi de solucions. Amb les formacions de robòtica, els joves aprenen què és el pensament computacional, la programació, el disseny i la construcció de robots".