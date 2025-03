Salut defensa que l’accés als fàrmacs pel TDAH està garantit

L’escassetat d’alguns medicaments contra el TDAH no està sent un obstacle perquè tothom tingui garantit el tractament. Fonts de l’executiu van defensar que la manca d’estoc és un problema que s’arrossega des del 2024 a molts punts d’Europa i que s’han adoptat diverses mesures per assegurar que tothom tingui accés als fàrmacs.

Una de les mesures implica recomanar als metges el canvi de medicació per aquells que sí que tenen estoc i que s’estan venent actualment per tal de garantir que ningú vegi aturada la subministració. L’altra va ser la prohibició de vendre medicaments a no residents. L’escassetat als països de l’entorn va provocar que molts ciutadans espanyols i francesos vinguessin a Andorra a intentar adquirir medicaments contra el TDAH. Això va obligar el Govern a enviar una circular a tots els establiments farmacèutics demanant que només es dispensin els fàrmacs que contenen metilfenidat LP i lisdexamfetamina a persones que resideixen al país i només la quantitat equivalent a un mes de tractament.

Els productes que escassegen són el Medikinet, Concerta i Rubicrono, que són els que solen receptar els metges i són d’alliberació prolongada –una tecnologia farmacèutica que permet que el principi actiu es vagi alliberant de manera controlada i gradual al llarg del temps–. Mentre que els que arriben a les farmàcies són marques com Elvanse o Rubifen, que tenen efectes menys duradors, segons fonts farmacèutiques.

Mentrestant, des de Govern segueixen de prop l’evolució del mercat i, tal com van confirmar, estan en contacte amb les farmacèutiques, distribuïdors i professionals de la salut per veure com evoluciona la situació i anar modulant les accions que prenen en conseqüència. En qualsevol cas, van reiterar, tothom pot accedir a medicaments per combatre el trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat.

Una de les propostes de l’ANDTDAH, l’associació andorrana d’afectats per aquesta condició, per combatre la manca de medicació és que l’executiu creï un registre per identificar quines persones necessiten medicacions concretes utilitzant les dades de la CASS i el SAAS per poder adquirir directament els tractaments del laboratori, sense dependre de ningú i per garantir l’abastiment per a tothom, però Govern no es va pronunciar sobre aquesta qüestió.