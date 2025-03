Govern centra les accions amb motiu del Dia de les Dones en l'àmbit de la igualtat laboral

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Govern centra les accions amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebra el 8 de març, en l'àmbit de la igualtat laboral. Per aquest motiu, s'ha organitzat una conferència entorn de la dona, les oportunitats laborals, el lideratge femení i la discapacitat en l’àmbit de l’empresa. 'Dones que transformen organitzacions: lideratge i discapacitat' és la xerrada que impartirà Sara Berbel demà a les 18.30 hores a l’hotel Yomo cèntric.

Una altra de les accions previstes per l'executiu és la difusió d’una sèrie de missatges per prevenir, detectar i abordar l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral, amb la col·laboració del departament de Treball, i de les entitats representants del sector econòmic, la Cambra de Comerç i Serveis i la Confederació Empresarial Andorrana, per fer-ne difusió entre els seus associats. També s’ha previst difondre aquests missatges a través dels mitjans socials de la Secretaria d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, informa Govern, que apunta que una altra iniciativa per commemorar la jornada és la incorporació durant uns dies de la frase “8M Dia Internacional de les Dones” als panells lumínics de circulació del país. Finalment, s'han repartit llaços liles als representants polítics del Govern i del Consell General, per tal que els puguin portar durant el 8 de març, i els dies anteriors i posteriors. Així mateix, Govern ha previst una acció a través del correu corporatiu de l’administració general, per tal de fixar a les signatures llaços liles virtuals durant aquest mes.