Detinguda la mare d'un pres per introduir cocaïna al centre penitenciari

La policia va detenir ahir a la tarda una dona de 62 anys per introduir cocaïna al centre penitenciari de la Comella. El cos de seguretat va rebre l'avís des de la Comella, que ja es tenia sospites que la dona, mare d'un pres, podria intentar portar-li droga al seu fill aprofitant una trobada vis-a-vis familiar, apunta la policia, explicant que, durant el control, se li va localitzar, amagat, un embolcall amb 1,1 grams de cocaïna. Per aquest motiu la dona va ser arrestada com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública i aquest matí ha passat a disposició judicial.