La conductora resident detinguda es troba ingressada a l’hospital

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La posada a disposició judicial de la resident d’origen ucraïnès detinguda dissabte pels mossos per un presumpte homicidi imprudent resta pendent que es recuperi de les lesions que li va provocar el xoc mortal i que la mantenen ingressada. Així ho van indicar ahir fonts de la policia catalana, confirmant que la dona és una de les cinc persones que van resultar ferides per la topada frontal de dos vehicles a la C-16, al terme municipal de Cercs (Berguedà). La detinguda conduïa el vehicle que hauria provocat el sinistre, envaint el sentit contrari de la via. Una ocupant de l’altre cotxe va morir.