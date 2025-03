El comú consensuarà amb el comerç els talls a Meritxell

“Hem de fer una reunió amb els comerciants de la part alta per copsar les seves necessitats” Sergi González, Cònsol major

La data per a la prova pilot encara no s’ha tancat, ja que es vol consensuar amb el comerç. “No hem decidit quan es faran els talls, si entre setmana o el cap de setmana, però segurament al principi seran puntuals”, va afegir el cònsol. El mandatari va apuntar que probablement la prova s’acompanyarà d’un esdeveniment per dinamitzar aquesta zona de la parròquia. Una opció que s’ha posat sobre la taula és que el tram afectat pel tall s’allargui de la plaça de la Rotonda a la plaça del Poble.

“Espero que [...] aquest mes ens puguem asseure i acordar quan portem a terme les proves” Sergi González, Cònsol major

González espera que les primeres reunions amb el sector puguin celebrar-se properament. “Espero que, si tot va bé, aquest mes ens puguem asseure i acordar quan podem portar a terme aquestes proves en els nou mesos que falten per acabar l’any”, va destacar el cònsol major.

La transformació d’un carrer cèntric com és la part alta de Meritxell en una zona només per a vianants té diversos precedents a Andorra. El més recent –2021– és el del carrer Callaueta, però uns anys abans –2013– ja s’havia prohibit la circulació de vehicles en un tram de Carlemany i a la part baixa de Meritxell –el 2017, tot i que deu anys abans el comú d’Andorra la Vella ja havia fet algunes proves pilot amb talls en dies puntuals.

PLAÇA DEL POBLE

Sobre les obres de la plaça del Poble –un dels projectes de transformació urbana més destacats del mandat–, González va afirmar que avancen a bon ritme, fet que permetria inaugurar el nou espai per la festa major. “És un molt bon projecte, i hi posaré totes les meves energies perquè es compleixin els terminis”, va afirmar. Una de les parts més importants dels treballs són les tasques d’impermeabilització, que permetran aturar les filtracions a l’edifici de Govern.

MÉS CARRERS NOMÉS PER A VIANANTS, PERO AMB "VIDA"

És possible transformar més carrers de la parròquia en espais d’ús exclusiu per als vianants? És viable ampliar l’exemple de Callaueta a altres zones de la ciutat? González, amb matisos, està convençut que sí: “N’hem de crear més, de carrers per als vianants. Però també els hem de donar vida. Ens sembla bé que els restauradors hi instal·lin terrasses. Tot i això, nosaltres defensem que, a part d’afavorir el sector comercial, cosa que ens sembla bé, els canvis han de beneficiar els ciutadans en molts altres aspectes i millorar-ne la qualitat de vida. Hem d’aspirar a més.”



En resum, el cònsol argumenta que qualsevol transformació d’un carrer en zona d’ús preferent o exclusiu per als vianants s’ha d’emmarcar en una estratègia de desenvolupament urbanístic de la parròquia, en una visió a llarg termini del futur de la ciutat que posi al centre de la política comunal les necessitats dels ciutadans. Aquesta setmana, de fet, va acabar la primera fase del projecte Una nova visió, un nou futur, que en els últims mesos ha aplegat responsables de les institucions públiques, del teixit empresarial i comercial i de la societat civil amb l’objectiu de definir un full de ruta per a Andorra la Vella per als propers 25 anys.



En els darrers anys, el comú d’Andorra la Vella ha implementat diverses iniciatives per convertir carrers en zones exclusives per a vianants, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i dinamitzar l’activitat comercial. L’exemple més destacat és, justament, el del carrer Callaueta, que el 2021 el comú va transformar en un espai només per a vianants. El canvi va incrementar l’afluència de persones al carrer i va contribuir a la pacificació del barri.