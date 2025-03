La CASS recupera els recàrrecs reduïts per deutes de cotització

Les successives lleis del pressupost acaben per ser font de canvis en la normativa que afecta la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) i així es repeteix a la del 2025. La d’aquest exercici corregeix, a petició de la mateixa CASS, un buit que havia quedat amb un altra modificació emmarcada en el pressupost de l’Estat, la del 2022. Llavors es van introduir variacions en els recàrrecs previstos per pagament de la cotització fora de termini (regulats a l’article 93 de la Llei de la Seguretat Social) amb la voluntat de reforçar “un caràcter més dissuasiu i, alhora, que faciliti la gestió dels deutes”. S’indicava que si havia transcorregut un termini inferior o igual a un mes entre la data d’acabament del termini de pagament i la data de pagament efectiu, el recàrrec sobre l’import ingressat era del 5%; entre un mes i un dia i sis mesos, s’elevava al 10%; i un termini superior als sis mesos significava haver de pagar un 20% més. Les rebaixes per absència de negligència per part del deutor van desaparèixer amb aquests canvis, però. Es recuperen amb l’entrada en vigor de la Llei del pressupost del 2025, el passat 19 de febrer.

Així, es tornen a introduir a l’article l’apartat 4, que indica: “En els supòsits de bona fe i d’absència de negligència greu o de reincidència, els recàrrecs es redueixen en un 50% si el subjecte responsable del pagament ingressa l’import de la liquidació de les cotitzacions degudes abans que el requereixi la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Es redueixen en un 30% si el subjecte responsable del pagament ingressa l’import de la liquidació en el termini de deu dies a comptar del requeriment”. I també el 5, per aclarir quan es produeix reincidència: “Es considera que hi ha reincidència si existeix una resolució ferma d’imposició d’un recàrrec per pagament extemporani durant el període de dos anys immediatament anteriors”.

Una altra de les modificacions introduïdes, també a petició de la mateixa CASS, fa referència a les responsabilitats de l’empresari en cas d’accident laboral o malaltia professional de l’assalariat. Concretament, aclareix el seu repartiment en cas que estigui involucrada una empresa subcontractada i la reclamació solidària que se’n pot fer. Tot plegat té com a origen la disposició relativa al fet que “si l’accident de treball o la malaltia professional deriva d’una falta inexcusable imputable a l’empresari, la CASS pot exigir-li el pagament de la totalitat de les despeses ocasionades per l’atenció sanitària íntegra de la persona assegurada que ha comportat aquest accident o aquesta malaltia professional, així com de la resta de prestacions que hagi de satisfer per aquesta causa, i de les altres compensacions econòmiques que hagi de satisfer a la persona assegurada”. Hi ha un límit, que és 30 vegades el salari mínim. Quan l’empresari principal subcontracta una tasca a tercers, per exemple en la realització d’una obra, “l’empresari principal respon solidàriament amb l’empresa subcontractada del pagament” referit abans. Serà sempre així excepte “si la falta inexcusable que ha donat lloc a l’accident de treball o la malaltia professional és imputable únicament a l’empresari principal, llavors respon únicament aquest últim i no ho fa l’empresa contractada o subcontractada”.

MÉS MODIFICACIONS

Els canvis introduïts al pressupost també impliquen que les famílies que acullin un menor tindran dret a la baixa de maternitat i paternitat i a la prestació corresponent; protegeixen la jubilació del treballador dels impagaments de l’empresari perquè els punts declarats des de l’entrada en vigor de la Llei “es consideren adquirits des del moment de la declaració amb independència del fet que hagin estat efectivament pagats o no per l’empresari”; i impulsen un règim especial per a persones que van ser assegurades indirectes durant la minoria d’edat i no ho poden ser a posteriori, ni acollir-se a cap altra modalitat de cobertura.

ELS CANVIS

1 REBAIXES SI ES PAGA EN ELS TERMINIS FIXATS

Si no hi ha mala fe o reincidència, el deutor es pot estalviar la meitat del recàrrec si paga abans del requeriment i el 30% si ho fa en els deu dies següents.

2 RESPONSABILITAT QUAN ES SUBCONTRACTA

La Llei també precisa responsabilitats en cas d’accident laboral o malaltia professional d’un treballador i hi ha un empresari principal i un de subcontractat.

3 ELS PUNTS DE JUBILACIÓ VALEN SI S'HAN DECLARAT

S’afegeix una disposició addicional que indica que els punts de jubilació declarats es consideraran adquirits independentment que l’empresari els hagi pagat.