Vela proposa la millora de definicions i la concreció de funcions del dipòsit legal

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat 23 esmenes al Projecte de llei del dipòsit legal, el qual s’ha treballat per a que englobi dins del patrimoni bibliogràfic del país els nous formats digitals i audiovisuals.

Vela proposa especificar millor algunes de les definicions existents, en especial la del concepte “dipòsit legal”, així com la seva funció i la inclusió i exclusió de més materials. També es considera que cal concretar els subjectes obligats a constituir el dipòsit legal en cas de publicacions electròniques i publicacions en línia i que la Biblioteca Nacional ha de crear un servei integrat, almenys, per un membre per a cadascuna de les funcions de recopilació, conservació i inspecció.

Finalment, la consellera general exposa en reiterades ocasions la necessitat de modificar diverses parts del text per tal d’utilitzar el llenguatge inclusiu.