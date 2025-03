La resident que va provocar un xoc mortal passarà a disposició judicial quan surti de l'hospital

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La resident d'origen ucraïnès que va provocar ahir un accident mortal passarà a disposició judicial quan abandoni l'hospital on es troba ingressada a causa del xoc. Ho han confirmat els mossos d'esquadra, que han afegit que fins que no tingui l'alta no podrà respondre pels fets.

A causa del xoc, una veïna de Barcelona va perdre la vida en la topada frontal entre dos vehicles a la C-16, al terme municipal de Cercs (Berguedà). El vehicle andorrà hauria envaït el sentit contrari i provocat la col·lisió mortal. Els fets van succeir a les dotze del migdia i unes hores després els mossos confirmaven que s’havia detingut la conductora resident per la presumpta autoria d’un homicidi imprudent.

Fonts dels mossos van indicar que va donar negatiu a les proves d’alcohol i tòxics. La investigació haurà de determinar els motius de la invasió del carril contrari.