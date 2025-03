Reforç fronterer gal contra la delinqüència

El govern francès va presentar fa uns dies el Pla Departamental de Restauració de la Seguretat Quotidiana, una iniciativa destinada a combatre la delinqüència a l’Arieja i garantir una millor protecció de la població. Aquest pla inclou mesures específiques per reforçar la seguretat a la frontera amb Andorra, una zona estratègica per al tràfic de tabac i alcohol. La prefectura de l’Arieja ha identificat el contraban com una de les activitats il·lícites més lucratives a la regió, amb xarxes organitzades que aprofiten la proximitat amb el Principat per moure grans quantitats de mercaderies de manera il·legal.

Davant d’aquesta situació, el pla preveu un increment dels controls en els principals accessos a Andorra, amb inspeccions diàries en carreteres, estacions de tren i senders muntanyosos utilitzats pels contrabandistes. En aquest sentit, una de les mesures més destacades és la posada en funcionament d’una nova brigada territorial mòbil de gendarmeria a l’Ospitalet, que ja ha començat a operar amb quatre agents i arribarà als sis durant el 2025. Aquesta unitat tindrà com a prioritat la lluita contra el tràfic il·lícit de mercaderies i reforçarà la vigilància en punts sensibles.

El govern francès també aposta per una major cooperació amb les autoritats andorranes per combatre la delinqüència transfronterera. Segons el pla, es planificaran controls conjunts entre la duana francesa, la policia de fronteres i la policia andorrana per detectar activitats il·lícites amb més eficàcia. Aquests dispositius es duran a terme amb una periodicitat setmanal o mensual i s’intensificaran en moments de més activitat, com ara en períodes festius o durant operacions comercials importants.

A més del tràfic de tabac i alcohol, l’informe de la prefectura assenyala que també es produeix transport de substàncies estupefaents a través de la frontera. Les autoritats han detectat que determinats grups aprofiten les rutes de contraban tradicionals per moure drogues cap a França o Espanya. Per això, es posarà un èmfasi especial en la verificació d’identitat i situació legal dels viatgers, aplicant mesures d’expulsió immediata en cas de detectar infraccions administratives o implicacions en activitats delictives.

Aquestes mesures s’emmarquen dins d’un esforç global per assegurar la frontera, un aspecte que França considera prioritari per reduir la delinqüència vinculada al contraban. La creació d’aquesta nova unitat policial i el reforç de la col·laboració amb Andorra responen a la necessitat d’adaptar-se a les noves dinàmiques del crim organitzat i garantir una resposta ràpida i efectiva davant qualsevol amenaça. La voluntat de les autoritats és establir un mecanisme de seguretat sostenible que permeti controlar millor els fluxos de mercaderies i persones entre els dos països.

Més enllà de la zona fronterera, el Pla Departamental de Restauració de la Seguretat Quotidiana inclou mesures per millorar la seguretat en altres punts de l’Arieja, especialment a les ciutats de Foix i Pamiers, on s’ha detectat un increment en la presència de grups que alteren l’ordre públic. Segons l’informe, a Pamiers hi ha problemes relacionats amb el tràfic de drogues i delinqüència oportunista, mentre que a Foix es vol actuar contra els grups de persones en situació de vulnerabilitat que generen tensions en l’espai públic.

A diverses localitats petites i mitjanes, com Saint-Girons, Lavelanet i Tarascó, s’han registrat actes vandàlics, problemes d’embriaguesa pública i casos de tràfic de drogues. Per fer-hi front, es reforçaran les patrulles policials i es duran a terme operacions específiques per reduir el nombre d’incidents. A més, el pla contempla el desplegament d’accions de mediació social i iniciatives de prevenció per evitar que aquests comportaments es consolidin.

Una altra de les àrees d’actuació destacades és la lluita contra els robatoris i els furts a les zones pròximes a Tolosa, on s’ha detectat un augment dels assalts a habitatges i vehicles. Les autoritats consideren que aquest fenomen està vinculat a bandes organitzades que actuen a la regió i que aprofiten la proximitat amb la gran ciutat per operar amb rapidesa i dificultar la seva detecció. Per aquest motiu, es reforçarà la vigilància i s’impulsarà la col·laboració entre la gendarmeria i la policia local.

Amb aquest pla, França vol garantir un entorn més segur per als ciutadans i reduir la criminalitat en tots els àmbits. La prefectura ha anunciat que es faran avaluacions periòdiques per ajustar les accions a prendre.