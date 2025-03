L’UdA era la primera opció per al 60% dels nous estudiants

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació (GRIE) de la Universitat d’Andorra recull dades des del curs 2011-2012 dels estudiants presencials de nou accés als estudis de bàtxelor per tal d’analitzar el seu perfil d’entrada, pel que fa a l’entorn familiar, els estudis previs i la competència en raonament matemàtic. Aquest curs, segons les dades difoses pel centre, es disposa d’informació d’un 82,5% dels alumnes que indiquen que de manera excepcional (només va ser així també el curs 2021-2022), predominen els homes, que representen un 60,6% de la mostra. Hi ha majoria masculina als estudis d’Informàtica (un 93,1%) i als d’Administració d’empreses (un 75%). Als estudis tradicionalment més feminitzats hi ha un 33,3% d’homes (Ciències de l’educació) i un 26,7% (Infermeria). Quant als factors que analitzen la motivació dels estudiants, també més del 60% dels estudiants diuen que l’UdA ha estat la primera opció i els motius més destacats són el fet d’estudiar a prop de casa i de gaudir d’una atenció personalitzada. I a l’hora de valorar els motius d’elecció dels estudis, hi predominen les oportunitats de trobar feina i la coincidència amb els seus interessos i gustos. La principal via d’accés dels estudiants nous és el batxillerat del sistema andorrà (el 84%), amb molta diferència respecte als altres sistemes educatius. La nota mitjana de la prova de raonament matemàtic com el curs anterior, un 3,7 sobre 10 i és significativament diferent per estudis i per sexe. Per això s’apunta a la necessitat d’intervenció prèvia a l’accés a la universitat per tal de reduir les diferències en el nivell de competència en aquesta àrea.