Inscripcions fins dimarts que ve per al curs de capacitació energètica

Acció climàtica recorda a través del seu compte d’X la nova convocatòria per cursar la formació de capacitació professional energètica en l’àmbit executiu de l’obra en l’edificació, que dona un certificat d’aptitud tècnica als participants que la superen. Les inscripcions es poden formalitzar fins dimarts que ve, quan també s’inicia el curs. La formació prevista durant el primer semestre s’impartirà els dilluns i dijous, a partir del 4 de març i fins al 3 d’abril. Són 50 hores lectives que inclouen l’avaluació final, que serà el 10 d’abril. El temari aborda materials, aïllament tèrmic, finestres d’alt rendiment, ventilador amb recuperador d’energia, sistemes de producció d’energia, estanquitat i hermeticitat i disseny i execució sense ponts tèrmics. Per a la realització del curs és necessari que hi hagi un mínim de 10 inscrits. La inscripció s’ha de formalitzar a través de l’espai web de l’Acoda (www.acoda.ad) i té un cost de 500 euros. L’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic organitza indirectament aquesta formació professional emmarcada en el context de la transició energètica.